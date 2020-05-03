Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki kişi kovalamacayla yakalandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı, toplam 12 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı, toplam 12 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki kontrol noktasında, bir otomobilin sürücüsü trafik polisinin "dur" ihtarına uymayarak ara sokaklardan kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında otomobilden inerek kaçmaya çalışan iki kişi, Saltak Caddesinde Yunus ekiplerince yakalandı.

Sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenen iki şüpheliden O.S'ye (29) ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, emniyet kemeri takmamak ve kısıtlamaya uymamak suçlarından 9 bin 150 lira ile yanındaki R.C'ye (20) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA