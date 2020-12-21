Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 446 kişiye para cezası
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 446 kişiye para cezası

21.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 446 kişiye para cezası

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamıda hafta içi ve sonu kent genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 446 kişiye para cezası kesildi.

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamıda hafta içi ve sonu kent genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 446 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 14-20 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasını 446 kişinin ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 444 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, maske kuralına uymayan 62 kişiye 55 bin 800 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişiye de 22 bin 212 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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