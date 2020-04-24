Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 280 kişiye ceza kesildi
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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Haber

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 280 kişiye ceza kesildi

Denizli'de korona virüs (Covid-19) salgını mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaklaşık 280 kişiye idari para cezası uygulandı.

24.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:47
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 280 kişiye ceza kesildi

Denizli'de korona virüs (Covid-19) salgını mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yaklaşık 280 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Bayramyeri, Demokrasi Meydanı, 2. Ticari Yol, Kampüs bölgesi ve ana cadde bağlantı yollarında araçlar kontrol edilerek durduruldu ve izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

Kontroller kapsamında izin belgeleri bulunmayan yaklaşık 280 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası kesildi. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca denetimlere devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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