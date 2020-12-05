Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

05.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 01:18

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 650 lira ceza kesildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 650 lira ceza kesildi.

Örnek Caddesi'nde uygulama yapan gece bekçileri, 20 AEB 497 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya başladı.

Yunus polisi ekiplerince takip edilen otomobil, Mehmet Gazi Caddesi 231 Sokak'ta yakalandı.

Sürücü H.İ.Ç gözaltına alındı.

Gazetecilere tepki gösteren H.İ.Ç, sokağa yasak olduğu için çıktığını söyledi.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ve ona ait 18 adet mermi ele geçirildi.

Daha önce ehliyetine el konulduğu da öğrenilen sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçlarından toplam, 5 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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