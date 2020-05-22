Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı
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Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı

Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı -İzinli olarak dışarı çıkan gençlerden ilginç yorumlar: -"Hapishaneden çıkmış gibiyim" Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle sokaklara akın etti.

22.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:55

Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı

-İzinli olarak dışarı çıkan gençlerden ilginç yorumlar:

-"Hapishaneden çıkmış gibiyim"

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün verilen izinle sokaklara akın etti. Denizli'de gençler şehir meydanlarında arkadaşlarıyla hasret giderirken, kendilerini sokağa atan gençler duruma ilginç yorumlarda getirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 4 Nisan'da 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 0-14 yaş grubu çocukların geçtiğimiz gün sokağa çıkmasının ardından izin sırası 15-20 yaş grubuna geldi. Denizli'de sokağa çıkan gençler soluğu Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda aldı. Bazı gençler arkadaşlarıyla sohbet ederek hasret giderirken bazı gençler bisiklet sürdü. Kimi gençler ise dışarıya çıkmayı fırsat bildi ve kozmetik dükkanlarına gitti.

Hasan Hüseyin Edilak, gençlerin uzun süreden sonra sokağa çıkmaları üzerine sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini söyledi. Edilak, "Bence güzel oldu, bunalmıştık sonuçta ama gördüğüm kadarıyla çoğu kişi maskesiz. Sosyal mesafeye de pek uyulmuyor. İkinci dalga gelebilir" dedi.

"Hapisten çıkmış gibiyim"

Doğa Güneş ise uzun süredir evde mahsur kaldığına dikkat çekerek adeta uzun süreden sonra hapishaneden çıkmış gibi hissettiğini dile getirdi. Güneş, "Uzun bir süre sonra hapisten çıkmış gibiyim. Sonuçta arkadaşlarımı da çok özledim."

Denizli'de sokağa çıkan gençler iznin tadını çıkardı

Kaynak: İHA

Manşet

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