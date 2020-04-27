Denizli'de sivil toplum kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Platform başkanı Erdal Otçu, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 24 Nisan Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camisi'nde okuduğu hutbenin altına imzalarını attıklarını ve desteklediklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere Atatürk'ün emriyle kurulduğunu vurgulayan Otçu, şunları kaydetti:

"Gerek 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, gerekse yaşamakta olduğumuz yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının icra ettikleri fonksiyon her türlü takdirin üzerindedir. Bir baronun açıklamalarını ise ibretle izledik. Sayın Erbaş tarafından okunan hutbenin muhteviyatının çağlar öncesinden gelen bir ses olarak nitelenmesi ve kan kokusu taşıdığı hezeyanlarını, ayrıca İslam'ın dogmatik olduğu imasını dehşetle karşıladık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu baro hakkında soruşturma başlatması yüreğimize su serpmiştir."

Kaynak: AA