Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

29.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:35
Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Denizli'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Denizli'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde gece saatlerinde devam eden sağanağın ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli-Antalya kara yolunun Kazıkbeli Geçidi ile Denizli-Muğla kara yolunun Sarıabat mevkisinde aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde de görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri, kara yolunda dörtlüleri açık halde ilerlemeye çalıştı. Bazı sürücüler araçlarını kenara çekerek sisin kalkmasını bekledi.

Bu arada bölge trafik ekipleri de sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:34:36. #1.14#
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