Denizli'de sinekle mücadele için çiftçilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineğine (Drosophila suzukii) karşı kullanılmak üzere çiftçilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kanadı noktalı sirke sineğine (Drosophila suzukii) karşı kullanılmak üzere çiftçilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bu yıl da üreticilerin kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadelesine destek veriyor.

Bu kapsamda belediye, meyve üretimi yapan 2 bin 367 üreticiye 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin güçlü bir tarım şehri olduğunu vurguladı.

Özellikle meyvecilik yapan çiftçileri olumsuz etkileyen zararlılara karşı topyekun mücadeleye devam ettiklerini kaydeden Zolan, şöyle dedi:

"Çiftçilerimiz elma sirkesi desteğimiz ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı organik bir mücadele veriyor. Tarımla uğraşan insanlarımızın daha kaliteli ve daha sağlıklı ürün üretmesine destek olup vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün tüketimini sağlamak istiyoruz. İnşallah bu mücadelemiz sonuç verecek ve hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız bu desteklemelerden fayda sağlayacak."

Kaynak: AA