Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Akkonak Mahallesi'nde evinin bulunduğu apartmana girmek isteyen hafif ticari araçla gelen M.A'nın tüfekli saldırısına uğradı.

R.Y. tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Caddede esnaflık yapan Kezban Erçetin, gazetecilere, silah sesi duyduktan sonra yerde yatan bir kişiyi gördüğünü anlattı.???????

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title