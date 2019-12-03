Denizli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Denizli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir araç kiralama firmasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

03.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:36
Denizli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

'nin ilçesindeki bir araç kiralama firmasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi Abalıoğlu Bulvarı'nda bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine , oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.


112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.


Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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