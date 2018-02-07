Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişilik gruptan biri, kavga ettiği iki kişiye doğru tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu karşı gruptan İsmail Ü. ile Nejdet D. bacaklarına isabet eden birer kurşunla yaralandı. Olayın ardından 4 kişi kaçarak izlerini kaybettirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.