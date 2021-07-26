Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan kavgada iki ayağından tabancayla vurularak yaralanan Osman A. (46), hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan kavgada iki ayağından tabancayla vurularak yaralanan Osman A. (46), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir parkın yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T. (47) ile Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mustafa T. yanındaki tabancayla rastgele ateş etti. İki ayağından vurulan Osman A. yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Osman A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy

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