Denizli'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kişi arasından çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müşteriler Seyhan D. ile Onur D. arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada Onur D'nin yanındaki silahla rastgele ateş açması sonucu mutfakta çalışan Haydar Varan ile Seyhan D. yaralandı.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Seyhan D'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.