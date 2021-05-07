Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Y. ile arasında husumet bulunan Zeynel K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Y., Zeynel K. ve yanındaki kardeşi İbrahim K.'yı bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Zeynel K. ise yanındaki tabancayla İsmail Y.'ye 5 el ateş etti.

Kavgayı gören yakınların da olaya dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. Ağır yaralanan İsmail Y.'nin ağabeyi Mehmet Y., Zeynel K.'nın arkadaşı Sezai K.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Mehmet Y., olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralı İsmail Y. sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Zeynel K., İbrahim K. ve Sezai K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber! DENİZLİ'DE SİLAH VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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