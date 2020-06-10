Denizli'de silah ticaretine 3 gözaltı
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Denizli'de silah ticaretine 3 gözaltı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde eve baskın yapan jandarma ekipleri, kalaşnikof piyade tüfeği ile 52 mermi ele geçirdi.

Denizli'de silah ticaretine 3 gözaltı
10.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:10

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde eve baskın yapan jandarma ekipleri, kalaşnikof piyade tüfeği ile 52 mermi ele geçirdi. Silahı satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki bir evde uzun namlulu silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekiplerce evde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile 52 mermi ele geçirildi. Tüfek ve mühimmatı satmaya çalışırken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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