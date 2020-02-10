Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38
Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen 3 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve mermiler, 6 silah parçası ve iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan A.F. ile V.G. hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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