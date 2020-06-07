Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek oldu
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Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Güzelpınar Mahallesi'nde, sigara kullanımına karşı başlatılan proje kapsamında tütün ürünleri kullananların oranı, 7 ayda yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e düştü.

Denizli'de 'sigarasız' mahalle, başarısıyla örnek oldu
07.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:38

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Güzelpınar Mahallesi'nde, sigara kullanımına karşı başlatılan proje kapsamında tütün ürünleri kullananların oranı, 7 ayda yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e düştü. Proje süresince 69 kişi, sigarayı bırakırken, mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelası asıldı.

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019'da 'Sigarasız Mahalle Güzelpınar' projesi başlatıldı. Projeyle 540 nüfuslu mahallede son 7 ayda sigara içen sayısı, 117'den 48'e düştü. Tütün ürünleri kullanma oranının, 7 aylık sürede yüzde 21,6'dan yüzde 8,8'e gerilediği açıklandı. Sigarayla mücadelede iyi sonuçlar alınmasının ardından Güzelpınar Mahallesi'nin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' yazılı tabela konuldu.

MUHTAR VE AZALAR BIRAKTI, MAHALLEYE ÖNCÜ OLDUGüzelpınar Mahallesi'nin muhtarı Ergün Gürsoy, projenin başlamasıyla birlikte sigarayı bıraktığını belirtip, 7 ayı aşkın süredir tütün ve tütün ürünleri kullanmadığını söyledi. Hayata yeniden başladığını belirten Gürsoy, "Mahallemizde 117 kişi sigara içiyordu. Şu an sigara içenlerin sayısı 47 kişiye düştü. Mahallemiz bu başarısıyla örnek mahalle seçildi. Bununla gurur duyuyoruz. Ev ev dolaşıp sigaranın zararlarını anlattık. Kadınlar sigara içen eşlerinden çok şikayetçiydi. Artık çok mutlular. Ben, azalarım ve mahallemizde imamlar öncü olup sigarayı bırakmıştık. Amacımız mahallemizde sigara içen kişi sayısını tek haneli rakamlara indirmek" diye konuştu. 2 OĞLU SİGARAYI BIRAKAN ANNE SEVİNÇLİHatice Özler (74), 2 oğlunun da proje kapsamında sigarayı bıraktığını anlatarak, "Bir anne olarak çok sevinçliyim. 7 ay önce başlayan bu proje sayesinde 2 oğlum sigarayı bıraktı. Paraları olmadığı zaman veresiye sigara alırlardı, parasını ben öderdim. 12 yaşlarından beri sigara içiyorlardı. Çok şükür ikisi de artık sigara içmiyor. Bu durum bir anne olarak beni çok memnun ediyor. Örnek bir mahalle olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.40 YIL SİGARA İÇTİ, PROJE SAYESİNDE BIRAKTIBaşlatılan proje ile sigarayı hayatından çıkaran İsa Sosyal, mahallelerinin büyük bölümünün sigarayı bıraktığını belirterek, "Mahallemizin büyük bir çoğunluğu sigarayı bıraktı. Bırakma aşamasında olan birçok insan var. 40 yıl sigara içtim. Bize zararları anlatıldı. Sigarayı bırakmaya karar verdim ve başardım. 7 aydır sigara içmiyorum. Sigara bırakanlar çoğalınca mahallemiz tertemiz oldu. Biz sigara içince çevremiz de olumsuz etkileniyordu. Yakınlarımız bu süreçte bize hep destek oldu. Sigarayı bıraktığım için mutluyum" diye konuştu.

Mahallelinin sigarayı bırakmak için gayret içine girdiğini belirten Hasan Berber ise "Ben de yakın zamanda sigara içmeyi bıraktım. Sağlık sorunlarım vardı. Proje beni teşvik etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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