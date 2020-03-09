Denizli'de sigara kaçakçılığı yapan 12 şahıs yakalandı
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Denizli'de sigara kaçakçılığı yapan 12 şahıs yakalandı

Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 1 milyon 907 bin adet kaçak makaron ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:37
Denizli'de sigara kaçakçılığı yapan 12 şahıs yakalandı

Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda 1 milyon 907 bin adet kaçak makaron ile binlerce kaçak ürün ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 'tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı, alkollü içki kaçakçılığı' suçlarından 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, yine kaçakçılık kanunu kapsamında şahıslara idari para cezası uygulandı. KOM ekipleri yapılan operasyonlar sonucunda 1 milyon 907 bin 800 adet makaron, 339 bin 680 adet dolma sigara, 128 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 947 adet sahte TAPDK bandrolü, 44 kilogram nargile kömürü, 35 paket kaçak sigara ve 3 bin 71 adet kaçak ilaç ve ürün ele geçirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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