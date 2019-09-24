Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı

Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24.09.2019 12:58
Denizli'de sigara hırsızlığı kameraya yansıdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marketten yapılan sigara hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesinde Hasan Ali Kızıltaş'a ait büfeden yaklaşık 30 bin lira değerinde sigara çalındı.


Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüphelilerin tespiti için kamera görüntülerini inceledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et