DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
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DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde toz bulutuyla etkili olan ve saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, kent merkezinde hasara neden oldu.

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde toz bulutuyla etkili olan ve saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, kent merkezinde hasara neden oldu. Bir restoranın dev tabelası devrildi, altında kalan 10 araç zarar gördü. Vatandaşlar da yürümekte zorlandı, bir kadın direğe sarılarak sürüklenmekten kurtuldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, istinat duvarları yakıldı. Rüzgar nedeniyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Rüzgarın ardından gökyüzünde iki ayrı gökkuşağı oluştu. Denizli kent merkezinde saat 19.00 sıralarında aniden çıkan şiddetli rüzgar özellikle Pamukkale, Merkezefendi, Tavas ve Serinhisar ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutuyla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir restoranın dev reklam tabelası otoparkta bulunan 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük hasar oluştu. Tabelanın devrilmesi sırasında otoparkta kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Sokakta yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çocuk arabasıyla sokakta yürümeye çalışan kadın rüzgarın çıkmasıyla birlikte bir iş yerine sığınırken, başka bir kadın ise rüzgarda sürüklenmemek için elektrik direğine sarıldı.

AĞAÇLAR OTOMOBİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacının devrilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların yaşadıkları korku da görüntülere yansırken, bu sırada ağaç da evin çatısına devrildi. Çamlaraltı Mahalle'sinde bir çınar ağacı gövdesinden kırılıp, bir otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Kayhan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı boş arsaya yıkıldı. Çevreyolunda da bir yönlendirme levhası yerinden kopup yola devrildi. Yolda önlem alan polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağladı. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, 112 Acil Yardım Hattına rüzgar nedeniyle yaklaşık 200 ihbarın geldiği öğrenildi.

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU
DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR TABELALARI DEVİRDİ, VATANDAŞLAR DİREKLERE TUTUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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