Denizli'de şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik seferlerine bir günlük ara verildi
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Denizli'de şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik seferlerine bir günlük ara verildi

22.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Denizli'de şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik seferlerine bir günlük ara verildi

Denizli kent merkezi ile Bağbaşı Yaylası arasında ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

Denizli kent merkezi ile Bağbaşı Yaylası arasında ulaşım sağlayan teleferikte, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet verilemiyor.

Beltaş AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin 3'üncü katındaki bulunan totem tabelanın kopan parçaları cadde üzerine düştü.

Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ölen yada yaralanan olmadığı olayda belediye ekipleri tabelanın kopan parçalarını bina duvarından indirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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