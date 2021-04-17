Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkıldı, evlerin çatıları uçtu.

DENİZLİ'de, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkıldı, evlerin çatıları uçtu.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle, evlerin çatıları uçtu. Enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu. Bazı yerlerde de ağaçlar devrildi. Kayhan Mahallesi Dimbilli Caddesi'nde devrilen bir ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ağaç yoldan kaldırıldı. Merkezefendi Mahallesi 61 sokakta, elektrik direğinin kopan parçası park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde inşası süren bir binanın iskelesi de kuvvetli rüzgara dayanamadı. İskele inşaatın yanındaki boş arsaya devrildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca mesai yaparak ölümsüzlük yaşanan yerlerde çalışmalar yaptı.


Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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