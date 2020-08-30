Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

30.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 09:49

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta durdurulan ve 22 Ağustos'ta yeniden başlatılan sıcak hava balon uçuşlarına ilgi artarak devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için bölgeye giden turistler, zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cemile mevkisinde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyularak balonlara bindirildi.

Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Turistleri taşıyan balon, 45 dakikalık tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

Balon turizminde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini, geçen hafta başlayan uçuşların turizmcilerin yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Kaplan, "Normalde bugün uçuş planımız yoktu. Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşman işgalinden kurtulmasının 98. yılını kutluyoruz. O yüzden bugün Zafer Bayramı için özel bir uçuş gerçekleştirdik. Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdık, gururluyuz." şeklinde konuştu.

Annesiyle balon turuna katılan Sungur Durdu da balon turunun hoşuna gittiğini ve ilk fırsatta yeniden binmek istediğini anlattı.

Balona bindiği için mutlu olduğunu ifade eden Zinnur Olgun da "Doğa harikası Pamukkale'yi yukarından izlemek güzeldi. Bayram nedeniyle uçuş yapmak bir başkaydı. Çocuklarımla geldik. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Ekonomi
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı
El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı
El-Hilal, Gomis'in hat-trick yaptığı maçı kazandı ve şampiyonluğa ulaştı
Davide Santon transferi olmazsa, Beşiktaş Nazım Sangare'ye teklif yapacak
Davide Santon transferi olmazsa, Beşiktaş Nazım Sangare'ye teklif yapacak
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Fatma Girik Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Futbolcu
Şu an buradasınız: Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 09:49:06. #1.14#
title