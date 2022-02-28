Denizli'de "SİBERAY Projesi" tanıtıldı - Haberler

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Denizli'de "SİBERAY Projesi" tanıtıldı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de

Denizli Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla hayata geçirilen SİBERAY Projesi hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesince Polis Evi'nde düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi, sunumlarla anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili Komiser Gökhan Kaptanoğlu, emniyet teşkilatının gelişen teknolojiyi en üst seviyede takip ederek önleyici çalışmalar yaptığını belirtti.

İnternet teknolojisinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Kaptanoğlu, siber suçların önüne geçebilmek ve oluşan suçlarda zararı en aza indirebilmek için SİBERAY Projesi'nin uygulandığını ifade etti.

Komiser Yardımcısı Lütfi İşler de slayt gösteriminde siber suçlar ve suçlara yönelik geliştirilen mücadele yöntemlerini aktardı.

Tanıtım toplantısına, kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, Güncel, Haberler

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