Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi
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Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi

Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Denizli'de 'seyahat kısıtlaması' sona erdi
12.05.2020 04:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 04:27

Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.

Kente giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.

Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.

Denizli'de 'seyahat kısıtlaması' sona erdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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