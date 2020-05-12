Denizli'de "seyahat kısıtlaması" sona erdi
Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
12.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 03:20
Denizli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
Kente giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Jandarma ve polis ekipleri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu.
Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, araçların geçişine izin verdi.
Kaynak: AA