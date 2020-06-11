Denizli'de serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor
Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
11.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03
Denizli'nin Kale ilçesinde serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'ne serinlemek için giren 2 kişi, bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suda kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA