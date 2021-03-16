Denizli'de sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde uygulama noktasında durdurulan motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalanan iki kişiden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda motosiklette poşete gizlenmiş halde 200 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan C.Ş. (36) ile E.H. (40) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.H. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Denizli'nin Honaz ilçesinde Jandarma ekiplerince, plakası belirtilmeyen bir motosiklet, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurulmuş ve motosiklette yapılan aramada, poşete gizlenmiş halde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek