Denizli'de semt pazarları gece kuruldu
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Denizli, Polis, Güncel

Denizli'de semt pazarları gece kuruldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar adeta sokağa akın ederken, gece yarısı semt pazarları açıldı.

11.04.2020 00:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:20
Denizli'de semt pazarları gece kuruldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar adeta sokağa akın ederken, gece yarısı semt pazarları açıldı. Alışveriş için pazarlara giden vatandaşları polis temel gıda ürünlerine ulaşabileceklerini söyleyip güçlükle ikna edip evlerine gönderdi.

Kentte sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar kendisini sokağa attı. Sebze ve meyve ile temel gıda ihtiyaçlarını 2 gün boyunca karşılayamayacakları endişesi ile çarşı pazara akın eden vatandaşlar semt pazarlarında ertesi gün kurulacak pazar için tezgah açmak için gelen esnafları görünce ürün almak isteyince adeta gece yarısı pazar kuruldu. Pazarcılar ertesi gün kurulacak pazar için hazırlık yapmaya geldiklerini ancak sokağa çıkma yasağı ilan edilince vatandaşların bir anda pazara akın etmeleri üzerine onları kırmayarak satış yapmaya başlattıklarını belirtti.

Vatandaşlar ise kararın geç saatlerde alındığını ve 2 gün kendilerini idare edecek şekilde alışveriş yapmak istediklerini ifade etti. Durumu gören ve sosyal mesafe yasağının hiçe sayıldığını tespit eden polis ekipleri ise gece yarısı kurulan pazarlara müdahale etti. Polis vatandaş ve esnafları ekmek ile temel gıda satacak iş yerlerinin açık olacağı yönünde hatırlatmalarda bulundu. Polis megafonlarla uyarılarda bulunarak vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda güçlükle ikna etti. Pazar esnafı ise polisin uyarılarının ardından tezgahlarını toplamaya başladı.

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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