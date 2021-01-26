Denizli'de şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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Denizli'de şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

26.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:53
Denizli'de şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale'de yaşayan bir kişinin evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adres ve otomobilde dedektör köpeklerle arama yapan ekipler, şeker kutusu içine gizlenmiş 40 gram metamfetamin, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'nin, Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulunda hizmetli olarak görev yaptığı belirtildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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