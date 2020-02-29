Denizli'de şehitlere saygı yürüyüşü

29.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:15

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılan hain saldırıda 34 askerin şehit olmasının ardından Denizli'de şehitlere saygı ve hain saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı.



Türkiye'nin birçok kentinde şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruşları, Ülkü Ocakları ve birçok vatandaş katıldı. Kent merkezinden Türk bayrakları açarak başlayan yürüyüş, Lise Caddesi'nden devam ederek Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası önüne kadar devam etti. Vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar atarak hain saldırıya tepki gösterdi. Yürüyüş aynı istikametten geriye dönerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın da son buldu.



Grup üyeleri bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA