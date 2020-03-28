Denizli'de şehirlerarası yolculuklar 'Seyahat İzin Kurulu' izni ile yapılacak Denizli'de şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek.

Denizli'de şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurulA başvurduktan sonra gerekli izni aldıktan sonra şehir dışına çıkabilecek. Ayrıca seyahatlerde otobüs ve özel araçlarda polis ve jandarma tarafından ateş ölçümü yapılacak.

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan 'İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi' toplantısı sonrası korona virüs tedbirleri kapsamında 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturulmasına karar verildi. Alınan kararda Pamukkale Kaymakamlığı Başkanlığında Seyahat İzin Kurulu kurulduğu belirtilerek, "İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmalarına ve talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenmesine karar verildi. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının valilik izni ile gerçekleştirilecek" denildi.

Özel araçlarla seyahat edenlerinde sağlık kontrolleri yapılacak!

Alınan kararlarda en dikkat çekici konulardan biri ise sadece şehirlerarası otobüsler ile özel araçları ile seyahat edenlerin kontrol edilecek olmaları yönündeki karar oldu. Bu yönde alınan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvuruların dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüsler seyahatlerine başlayacak.

Valiliklerce, toplu taşıma araçları ile illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrollerinin emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilecek. Ateş ölçümü sırasında ateşi 37, 5 derecenin üzerinde olanların izole edilerek ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verilecek ve karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

İl giriş çıkışlarında özel araçları ile seyahat edecek kişilerin emniyet ve jandarma ekiplerince durdurularak bilgilendirilecek, ateş ölçümünün yapılarak ateşi 37, 5 derecenin üzerinde olanların araçlarında izole edilip, gerek görülmesi halinde karantinaya alınacak.

İzinsiz yolculukların önlenmesi için valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak." - DENİZLİ

Kaynak: İHA