Denizli'de şehirlerarası ulaşımda yolcu sınırlaması kalktı
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Denizli'de şehirlerarası ulaşımda yolcu sınırlaması kalktı

10.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:50
Denizli'de şehirlerarası ulaşımda yolcu sınırlaması kalktı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi şehirlerarası ulaşım sağlayan araçların HES kodu sorgulama şartıyla tam kapasite yolcu alabileceklerini açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi şehirlerarası ulaşım sağlayan araçların HES kodu sorgulama şartıyla tam kapasite yolcu alabileceklerini açıkladı. Terminallerde bulunan kafe ve restoranlar ise ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine göre faaliyet gösterebilecekler.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girildiği belirtildi. Bu kapsamda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla şehirler arası ulaşım araçları HES kodu sorgulama zorunluluğu ile tam kapasite yolcu kabul edebilecekleri kararı alındığı açıklandı. Terminallerde yer alan kafe ve restoran gibi işletmeleri ise ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine faaliyet gösterebilecekleri açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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