Denizli'de Şebnem Şirin cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istendi

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından tutuklanan Furkan Z. hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olayın gerçekleştiği apartta yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi olan maktulün yerde kanlar içinde bulunduğu, evde alkol şişelerine rastlandığı belirtildi.

Şirin'in cenazesi üzerinde yapılan otopsi sonucunda 11 kesici alet yarasının görüldüğü, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesiyle gerçekleştiğinin ifade edildiği iddianamede, sanığın cep telefonunun notlar kısmında, "Bütün sevdiklerim hakkını helal etsin. Ben asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Sevdiğim kız Şebnem Şirin şu an yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Belki bu kadın cinayeti olarak geçecek. Ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi olmuyor." ifadelerinin yazılı olduğu kaydedildi.

İddianamede sanığın, evlilik tartışması nedeniyle kendisine bıçakla saldıran Şebnem'in kolundan tuttuğu, arbededen sonra yere düştükleri, sonrasını hatırlamadığı yönündeki savunmasına da yer verildi.

"Ölmeden son bir defa öpeyim"

Tanık olarak dinlenen Mustafa isimli kişinin olay günü sanığın kendisini arayarak Şebnem'i öldürdüğünü söylediği belirtilen iddianamede aynı binada oturan yabancı uyruklu Viktoriy isimli kişinin de olay gecesi bir kadının "Furkan yapma, sen böyle bir insan değilsin, yardım edin", "Ölmeden son bir defa daha öpeyim" şeklindeki bağrışlarını duyduğunu söylediğine yer verildi.

Baba İsmail Z'nin ise oğlunun kendisini arayıp kız arkadaşını öldürdüğünü söylediği, olay yerine gittiğinde kanlar içindeki kadını görerek ambulansı aradığı yönündeki ifadesi iddianameye eklendi.

Kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddiası

İddianamede toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda sanığın daha önce de psikopat davranışlarda bulunduğunu belirtilerek kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle, uyuduğu sırada, canavarca hisle, eziyet çektirerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, öldürdükten sonra tasarladığı plan çerçevesinde olay yerinden kaçarak cep telefonundaki bilgileri sildiğine öne sürüldü.

Savcılık, sanık Furkan Z'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Olay günü aparta gelen polisler hakkında açılan soruşturmada ise polislerin ihmali bulunmadığı kanaatine varan savcılık, olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.