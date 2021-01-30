Denizli'de satın aldığı mobilya atölyesinde tekne ve yat üretmeye başladı

Denizli'de bir girişimci satın aldığı mobilya atölyesinde tekne ve yat üretiyor.

Uzun yıllar sanatçı menajerliği yapan Hasan Kocabıyık, geçen yıl memleketi Denizli'ye tekne ve lüks yat yatırımı yapmaya karar verdi. Merkezefendi ilçesinde 3 bin metrekarelik bir mobilya atölyesini satın alan Kocabıyık, buraya da 1,1 milyon avroluk yatırım yaptı.

Sektördeki tecrübeli ustalarla temasa geçen Kocabıyık, kurduğu 17 kişilik ekiple üretime geçti.

Kocabıyık, AA muhabirine, özel sipariş usulüyle tekne ve yat üretimine başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra yeni iş kolları araştırmaya başladığını belirten Kocabıyık, "Çocukluktan bu yana tekne ve yatlara merakım vardı. Birçok kişi, 'Denizi olmayan şehre yat yatırım yapılmaz' dedi ama ben aldırış etmedim. İşimi kurdum ve pişman da değilim." diye konuştu.

İlk siparişi Hırvatistan'daki bir turizm şirketinden aldığını anlatan Kocabıyık, 22 metre uzunluğundaki lüks yatı yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Denizli'nin tekstil kenti olduğuna işaret eden Kocabıyık, "Farklı bir alanda üretim yaptığım için mutluyum, inşallah başka girişimcilere de örnek olurum. Böylece ülke ekonomisine katkımız artar. Bu işe de hem şartlar yüzünden hem de hayalimin peşinde koşmak istediğim için girdim. Merakımı yatırıma dönüştürmüş oldum. " ifadelerini kullandı.

Yat üretimini merak edenlerin atölyeye geldiğini vurgulayan Kocabıyık, üzerinde çalıştıkları yatı tamamladıktan sonra Muğla Göcek'te suya indireceklerini ardından da yeni siparişin yapımına başlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek