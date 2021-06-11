Denizli'de şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü
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Denizli'de şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü

Denizli'de şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çameli ilçesinde tomruk yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tomruk yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sedat Başöz (43) idaresindeki 20 ATY 15 plakalı tomruk yüklü tır, İmamlar Mahallesi Kırbudak mevkisinde şarampole devrildi.

Yapılan çağrı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, kazada ağır yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Devrilen tırda bulunan tomruklar başka bir tıra yüklenerek orman deposuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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