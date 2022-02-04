Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kısa idaresindeki 48 YC 725 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kısa ile Süleyman Eş, Şerife Eş ve Mahmut Şark itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Ahmet Kısa, Otomobil, Denizli, Güncel, Haber

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