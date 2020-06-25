Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
25.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:20
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Denizli'den Acıpayam yönüne giden Süleyman Kuşçu yönetimindeki 38 FK 492 otomobil, Yassıhöyük yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan Safinaz Kuşçu ve Kayra Tunalı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.
Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA