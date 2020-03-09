Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
09.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:12
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yunus Yağmurlu (21) yönetimindeki 16 AUD 84 plakalı otomobil, merkez Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yağmurlu ile araçtaki Enver Canbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA