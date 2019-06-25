Denizli'de saman deposunda yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saman deposunda çıkan yangında 27 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karakurt Mahallesinde, Musa Soysal'a ait saman deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında, 5 küçükbaş, 2 büyükbaş ve 20 tavuk telef olurdu, 450 saman balyası ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA