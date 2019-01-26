Denizli'de Saman Deposunda Yangın

Denizli'nin Tavas ilçesindeki saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Tekke Mahallesi'nde Sabahattin Poyraz'a ait saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı, 30 personel ve 3 iş makinesiyle alevlere müdahale edildi.



Yangın, 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.



Depoda bulunan 5 bin saman balyasının tamamen yandığı ve yaklaşık 100 bin liralık hasarın oluştuğu belirtildi.

Kaynak: AA