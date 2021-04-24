Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama

Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ ve Aydın'da sahte 50 euroluk banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİ ve Aydın'da sahte 50 euroluk banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte döviz sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi Denizli'de, 1 şüpheliyi ise Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 17 adet 50 euroluk sahte banknot ele geçirildi. Tutuklanan zanlıların, akaryakıt istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 eurolarla alışveriş yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:51:47. #1.16#

title