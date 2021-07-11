Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de gerçek izlenimi vermek için üzerine mum sürülen sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de gerçek izlenimi vermek için üzerine mum sürülen sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda 4 iş yerinde yaptıkları alışveriş karşılığı sahte para verdikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve kiraladıkları apartta yapılan aramada 35 sahte 100 liralık banknot, 18 sahte 50 liralık banknot ve 2 sahte paraların dokusunu değiştirmek ve gerçek izlenimi vermek amacıyla kullanılan mum ele geçirildi.

Zanlıların aynı seriden basılmış sahte banknotları mum kullanmak suretiyle dokunulduğunda gerçek izlenimi verdikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

"Parada sahtecilik" suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

Açıklamada vatandaşlardan özellikle Kurban Bayramı öncesinde kurban satış pazarları başta olmak üzere yaptıkları tüm alışverişlerde sahte paralara dikkat etmeleri istenerek tanınmayan kişilerden alınan paraların dokusu, rengi ve üzerindeki holografik şeridinin kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Melisa Döngel Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:06:29. #1.15#

title