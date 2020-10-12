Denizli'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

12.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:40
Denizli'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Denizli'de piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Denizli'de piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Evlerde yapılan aramada 29 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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