Denizli'de sahte para operasyonu

Denizli'de sahte para operasyonu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.

29.08.2019 11:28
Denizli'de sahte para operasyonu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, durdurdukları bir otomobile düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin bulunduğu araçta 29 bin 750 lira sahte banknot ele geçirildi.


Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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