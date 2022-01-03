Denizli'de sahte para operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de sahte para operasyonu

Denizli'de sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bin 421 adet sahte 50 sterlin ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bin 421 adet sahte 50 sterlin ele geçirildi.

Denizli'de polis ekipleri 'Parada Sahtecilik' suçunun önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 1 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden yapılan operasyon ve aramalarda bin 421 adet sahte sterlin ele geçirildi. Sahte paraya ekipler el koyarken Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

Takip ettiği genç kadını otoparka sürükleyip taciz etti: Sesini çıkarma, elimde bıçak var

 Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

 Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title