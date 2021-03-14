Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi
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Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi

14.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:42
Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan M.B. (42), Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Merkezefendi ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen M.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

M.B'nin eşi Ö.B'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin eve 2 gün önce su şişesi içinde sahte içki getirdiğini ve bunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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