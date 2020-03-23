Denizli'de sahte etil alkol operasyonu DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı belirlenen 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı belirlenen 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesindeki depoda sahte dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, depoda yaptığı aramada, toplam 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA