Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Denizli'de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

04.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:34

Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ - Denizli'de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Köprü ve bazı yol üzerinde oluşan su birikintilerine polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Su birikintisinden dolayı kapanan yolun açmak adına bir polis memuru, su birikintisinin içerisine girerek pisliklerden tıkanan kanalizasyon kapağını açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun tıkanan kanalizasyonu eline aldığı odun parçasıyla temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü.

Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

Manşet

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