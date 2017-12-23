Denizli'de Sağanak ve Sis

Denizli'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı, sis nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.





Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.





Denizli-Antalya karayolunda etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.



Görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü karayolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Öte yandan Pamukkale ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Bozkurt, Çal, Çardak ve Honaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.